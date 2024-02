O Juventude volta de Iguatu, no Ceará, com boas notícias. A classificação à segunda fase da Copa do Brasil foi alcançada, mesmo com o desempenho ruim da equipe no empate sem gols com os donos da casa. E a outra, foi o retorno do craque da equipe depois de quatro meses sem atuar. Nenê voltou aos gramados e fez sua estreia na temporada 2024.