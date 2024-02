O Juventude entra em campo na noite desta terça-feira (27) pela primeira fase da Copa do Brasil. O time do técnico Roger Machado encara o Iguatu, no Estádio Morenão, no Ceará. A partida começa às 20h e terá transmissão do Futebol da Gaúcha, na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM. Para se classificar, o Papo joga com a vantagem do empate.