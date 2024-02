O Juventude enfrenta o Iguatu, nesta terça-feira (27), às 20h, no Estádio Morenão. O Ju joga pelo empate para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Neste ano, a Copa do Brasil terá valor recorde de premiação. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou os valores por conta do reajuste do contrato de direitos de transmissão e comercial.