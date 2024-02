O Juventude fez o mínimo que precisava para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (27), no interior cearense, o Verdão jogou pouco, mas acabou empatando sem gols com o Iguatu, no Estádio Morenão. Por ter melhor colocação no ranking da CBF, a equipe de Roger Machado se classificou com a igualdade.