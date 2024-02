Quatro empates, uma derrota e queda de rendimento. O time do Juventude passa por uma instabilidade dentro de campo. O próprio técnico Roger Machado admitiu o momento que a sua equipe passa e disse que é preciso voltar aos trilhos. Após a classificação à segunda fase da Copa do Brasil diante do Iguatu, no empate em 0 a 0, o treinador tentou explicar os motivos de a equipe ter saído dos trilhos nos últimos cinco jogos.