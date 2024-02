Para o alívio do torcedor, o Juventude está classificado à segunda fase da Copa do Brasil. Em 2023, a equipe havia sido eliminada no jogo de estreia para o São Luiz. Agora, em 2024, o alviverde conseguiu a classificação diante do Iguatu, no Ceará. O alviverde empatou em 0 a 0 e avançou no torneio pelo critério estabelecido pelo regulamento. A vantagem do empate na primeira fase é do time melhor ranqueado.