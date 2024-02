Na sua primeira experiência como técnico, Roger Machado teve um clássico Ca-Ju pela frente. Quando assumiu o Juventude, em 2014, o treinador comandou a equipe alviverde na Série C do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, a abertura do Brasileiro foi diante do maior rival, o Caxias, no Estádio Centenário. A partida foi realizada no dia 26 de abril, um sábado. O confronto terminou empatado em 0 a 0.