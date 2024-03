O Juventude arrancou bem no Campeonato Gaúcho. A equipe chegou a ser líder na segunda rodada com seis pontos conquistados. Contudo, nas últimas partidas a equipe apresentou uma queda de rendimento que pode custar caro. O time sempre esteve entre os quatro primeiros, uma vantagem importante para as quartas de final, pois a fase seguinte é de jogo único na casa do time de melhor campanha.