O ex-jogador de Juventude e Caxias, Luciano Fonseca, o "Luciano Marreta", é o convidado do 46º episódio do Podcast Paixão Ca-Ju. Natural de Caxias do Sul, além de atuar pela dupla Ca-Ju, jogou em times como Goiás, Gama, Academica de Coimbra (Portugal), Nacional (Portugal), Grêmio, Iraklis (Grécia).