A lua de mel entre o torcedor e o time terminou. Se no ano passado, o Caxias conseguiu o inédito acesso nacional, esse ano ainda não engrenou. Por conta da ascensão no Brasileirão, a expectativa aumentou. Ao mesmo tempo, a cobrança também. Agora, como novo técnico, o Caxias, de Argel Fuchs, terá o clássico diante do Juventude, nesta segunda-feira (19), às 20h, para se recuperar e fazer as pazes com a torcida grená.