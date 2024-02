Na tarde desta quarta-feira (14), o Caxias finalizou a preparação para o confronto contra o São José, pela oitava rodada do Gauchão 2024. O treino no Estádio Centenário ocorreu com portões fechados. O técnico Gerson Gusmão deve promover mudanças na equipe para a partida desta quinta-feira, às 20h, diante do São José.