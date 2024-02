A derrota para o lanterna do Novo Basquete Brasil (NBB), o Mogi, ligou um sinal de alerta para o Caxias Basquete. A equipe de Rodrigo Barbosa volta à quadra nesta sexta-feira (16), diante do São José, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos-SP, precisando de reabilitação. O confronto inicia às 19h30min e não terá transmissão em imagens.