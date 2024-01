Acabou a novela. Depois de alguns dias de indefinição, o São Paulo fez o pagamento da multa rescisória do técnico Thiago Carpini ao Juventude. O acerto aconteceu nesta quinta-feira (18). A rescisão contratual do treinador com o Verdão foi divulgada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, assim como o novo contrato com o Tricolor Paulista.