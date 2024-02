O Juventude segue no mercado em busca de um goleiro e de dois atacantes. Para a camisa 9, o nome de Gilberto ganhou força no Estádio Alfredo Jaconi. O atleta rescindiu seu contrato com o Cruzeiro na quinta-feira (19). Ao longo de 2023, ele marcou seis gols em 32 jogos pela Raposa.