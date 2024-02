O centroavante Weliton, 18 anos, é um dos destaques do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca está entre oito melhores da competição e o jovem é o artilheiro da equipe na competição com quatro gols. Ele pertence ao Juventude, com contrato até 2025, e está emprestado ao Rubro-Negro com opção de compra.