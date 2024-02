O técnico Roger Machado não abriu qual será o esquema tático do Juventude para a estreia do Campeonato Gaúcho. O alviverde entra em campo neste sábado (20), às 19h, no Estádio Montanha dos Vinhedos. O adversário será o Santa Cruz. O treinador realizou o último treino manhã desta sexta-feira (19) no CT do clube. Antes da atividade, em entrevista coletiva, Roger Machado manteve a dúvida de jogar com um meio-campo mais povoado ou três atacantes.