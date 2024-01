A pré-temporada do Caxias entra na reta final. A sétima semana de atividades não terá mais jogo-treino. A equipe iniciou nesta segunda-feira (15) os últimos ajustes antes da estreia no Gauchão 2024 diante do Grêmio, no sábado (20). E depois de vencer as quatro partidas preparatórias para o Estadual, o técnico Gerson Gusmão pode não ter o grupo completo para a largada da competição.