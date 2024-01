A ACBF chegou a nove reforços para a temporada 2024. O nome mais recente anunciado foi o ala-direito Samuel, 22 anos, que estava no Santo André. O elenco já conta com 16 atletas. O jogador é natural de São Paulo e, nesta temporada, disputou 24 jogos pela Liga Nacional, com nove vitórias, nove derrotas, seis empates e dois gols marcados.