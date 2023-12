O primeiro dos quatro jogos-treinos do Caxias antes da estreia no Gauchão 2024 será neste sábado (23). A equipe de Gerson Gusmão encara o Sindicatos dos Atletas a partir das 10h, no CT Baixada Rubra Vanderlei Bersaghi. Apenas a imprensa poderá acompanhar a atividade. Chance para o centroavante Álvaro marcar o primeiro gol com a camisa grená.