Com o fim do calendário oficial de jogos no Brasil, os olhos dos amantes do futebol se voltam para as partidas amistosas de atletas e ex-atletas. E, na manhã deste sábado (9), a Serra gaúcha foi o local escolhido por nomes de peso para uma partida beneficente. Campeões mundiais com a Seleção Brasileira, Romário (1994) e Denílson (2002) trouxeram a já tradicional Pelada dos Amigos para Gramado. A iniciativa, que começou há 18 anos em Balneário Camboriú, teve a primeira edição realizada fora do litoral catarinense.