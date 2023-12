Será conhecido neste domingo (10) o grande campeão do Gauchão de Futsal 2023. A ACBF enfrenta a Uruguaianense, às 11h, Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. O time da Serra terá a oportunidade de ser campeão em frente ao seu torcedor. A equipe venceu o primeiro duelo por 2 a 0, em Uruguaiana. A grande decisão terá transmissão da Rádio Gaúcha e com imagens no YouTube de GZH.