No próximo sábado (9), a cidade de Gramado reunirá grandes personalidades do futebol e de outros esportes para a realização da “Pelada dos Amigos”, uma partida amistosa que tem a solidariedade como o seu principal objetivo. O evento, organizado pela empresa Know How, com o apoio da Prefeitura de Gramado, inicia às 11h no Ginásio Pedro Tissot, junto ao complexo da Vila Olímpica, no bairro Várzea Grande.