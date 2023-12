O Caxias do Sul Basquete entra em quadra, nesta quarta-feira (27), no 16º jogo da temporada regular do NBB. Após a vitória diante do Pinheiros em casa, os comandados do técnico Rodrigo Barbosa visitam o Minas, às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. É o primeiro confronto, de dois, como visitante nesta semana.