O grupo de atletas do Juventude realizou na manhã desta sexta-feira (24), no CT do Fortaleza, a última atividade antes do confronto diante do Ceará. No sábado (25), o Verdão tenta voltar à Série A depois de um ano. Para isso basta uma vitória simples. Após o treino, por volta do meio-dia, o técnico Thiago Carpini concedeu sua tradicional entrevista pré-jogo e projetou o momento em que chega a equipe para o duelo no estádio Presidente Vargas.