A delegação do Juventude chegou por volta das 00h15min no hotel, onde o time ficará concentrado em Fortaleza. No sábado (25), o Verdão terá uma das decisões mais importantes de sua história recente diante do Ceará. O time de Thiago Carpini buscará uma vitória simples, no Estádio Presidente Vargas, para conquistar o acesso à Série A.