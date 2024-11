O catarinense Kalani Konig, 17 anos, coroou neste domingo (24) uma temporada quase perfeita no STU National, o Circuito Brasileiro de Skate. Ao entrar na pista do Parque Cândido Portinari, em São Paulo, para a disputa da decisão do Super Finals, a etapa de encerramento da temporada 2024, ele já estava com o título na modalidade park conquistado de forma antecipada, após as semifinais do sábado.