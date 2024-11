Pela 11ª vez, Rayssa Leal colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio em uma etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS). Neste sábado (23), ela foi a última atleta a ir para a pista na etapa de Tóquio, acertou a manobra e comemorou mais um título na carreira. De quebra, conquistou a classificação antecipada para a final do Super Crown.