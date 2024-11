Ministério do Esporte pede nova entidade, e skate se aproxima da CBHP após imbróglio

Um imbróglio no esporte brasileiro está perto de ser resolvido. Após atritos, intervenções e uma decisão liminar da Corte Arbitral do Esporte (CAS), a Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) se aproximou da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP) para que, juntas, possam formar uma nova entidade incluindo as três modalidades. A proposta, uma exigência da World Skate, conta com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Ministério do Esporte.