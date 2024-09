Um dia que entra para a história não só de Kalani Konig como também do skate brasileiro. Neste domingo (8), com o título na modalidade park em Porto Seguro, na Bahia, o jovem skatista de Florianópolis, de apenas 17 anos, iguala-se a Murilo Peres como vencedor de três etapas consecutivas no STU National e, agora, passa a ser o maior campeão do circuito brasileiro de skate, com cinco etapas conquistadas.