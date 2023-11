Não foi o resultado que o torcedor esperava. Nem mesmo o desempenho. Diante do lanterna da competição, o Juventude saiu de campo do Estádio Frasqueirão em Natal-RN com um empate sem gols. O 0 a 0 contra o ABC foi conquistado após o time perder o volante Jadson, expulso logo aos 11 minutos de partida. E mesmo não sendo o placar dos sonhos, o Verdão terminou a 36ª rodada na terceira colocação da tabela, com 61 pontos, um a mais do que o Sport, o quinto colocado.