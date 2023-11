A primeira das "três finais" que o Juventude terá pela frente na Série B 2023 está marcada para acontecer nesta terça-feira (14), em Natal. A equipe de Thiago Carpini entra em campo às 21h30min, no Estádio Frasqueirão, tentando fazer prevalecer o favoritismo diante do já rebaixado ABC. E a expectativa alviverde é somar três pontos e encaminhar a volta à Série A no fim de semana, diante da ponte Preta, em Caxias do Sul.