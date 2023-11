Falta pouco para o Juventude definir os rumos da temporada de 2024. Afinal, o resultado do jogo contra o Ceará, neste sábado (25), no estádio Presidente Vargas vai dizer se o clube estará, depois de um ano, novamente entre os grandes do futebol brasileiro. Basta uma vitória simples para o Verdão voltar à Série A.