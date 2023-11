O Gramadense está em desvantagem na disputa pelo acesso à Série A2 do futebol gaúcho. A equipe perdeu para o Cruzeiro, na partida de ida, por 1 a 0, nas semifinais da Terceirona Gaúcha. Para subir à Divisão de Acesso, o time terá de vencer o rival por dois gols de diferença. O duelo decisivo será no próximo domingo (26), às 15h, no Estádio Vila Olímpica. O revés em Cachoeirinha foi a primeira derrota da equipe, que vinha invicta na competição.