Em coletiva de imprensa realizada na manhã de quarta-feira (1º), o presidente do Gramadense (CEG), Sandro Bazzan, e representantes da empresa ProGrass, apresentaram informações técnicas sobre o gramado sintético que será utilizado no novo estádio do clube, que está em construção. O clube vendeu o antigo estádio por cerca de R$ 40 milhões. Somente no gramado, a direção vai investir R$ 1 milhão e o clube pretende fazer a instalação na virada do ano.