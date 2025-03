Feirão de Empregos neste sábado terá quase 800 vagas disponíveis em Caxias; confira cargos

Para se candidatar as vagas, candidatos deverão ter em mãos documento de identidade, como a carteira digital de trabalho. Porthus Junior / Agencia RBS

A segunda edição do Feirão de Empregos de Caxias do Sul vai oferecer neste sábado (22) com 779 oportunidades. O evento ocorre na prefeitura e, além dos candidatos, vai receber 21 empregadores que farão as entrevistas no local.

A coordenadora da agência, Zenaira Hoffman recomenda aos interessados que consultem o painel para verificar os requisitos e já escolher a vaga. A contratação pode ser imediata.

O Feirão de Empregos é promovido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e ocorre das 8h às 16h. Interessados devem comparecer com documento com foto e CPF.

Confira as vagas, que também já foram publicadas no painel fixado na entrada da agência do FGTAS/Sine em Caxias e também na página do Facebook.

Confira as vagas: