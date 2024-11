A economia de Caxias do Sul cresceu 8,3% em setembro de 2024 na comparação com o mesmo mês de 2023. Os destaques ficam para a indústria, com elevação de 7,3%, e serviços, com alta de 15,3%. Por outro lado, o comércio caiu 0,3% no recorte temporal. Os dados foram divulgados pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) na manhã desta terça-feira (12).