Três dias de aprendizado, para compartilhar conhecimentos e reconhecer a trajetória daqueles que contribuem com a economia local. Assim pode ser definida a Semana Municipal do Empreendedorismo, que começa nesta terça-feira (12), em Caxias do Sul, e segue até a quinta (14). A programação é gratuita e acontece no Pátio da Estação, na Rua Olavo Bilac, 363.