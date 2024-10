Pelo quarto mês consecutivo, Caxias do Sul registra dados positivos no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Divulgado nesta quarta-feira (30), o relatório do mês de setembro demonstra que 715 vagas de emprego foram geradas no município (um saldo de 8.041 contratações e 7.326 demissões).