Consumidor do comércio de Caxias do Sul é na maioria formado por mulheres, e 50% prefere comprar de forma online, revela pesquisa

O perfil do consumidor no segundo maior município gaúcho foi mapeado de forma inédita pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul. Uma pesquisa feita entre os dias 27 e 30 de agosto, com 772 moradores, apontou que 50% dos consumidores fazem a maioria das compras em plataformas online. Outros 24,1% adquirem apenas em lojas físicas. As mulheres lideram o público consumidor, com 61,2% no físico e 60,4%, no virtual. Na maioria das vezes, a cliente procura peças de vestuário para o autoconsumo.