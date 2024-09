Projeto Comprador Notícia

Até mil micro e pequenas empresas gaúchas podem ser selecionadas para agendas de negócios na Mercopar, em Caxias do Sul

Iniciativa do Sebrae RS pretende conectar empresários do Estado a grandes empreendimentos. Em encontros programados dentro do evento, que ocorre entre 15 e 18 de outubro nos Pavilhões da Festa da Uva, as chamadas MPEs podem se apresentar como potenciais fornecedoras

24/09/2024 - 18h36min