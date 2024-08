Falta exatamente uma semana para o término do prazo da declaração do Imposto de Renda 2024 e cerca de 8% dos contribuintes da Serra ainda não prestaram contas à Receita Federal. São 356.493 documentos já entregues de um total de cerca de 387,4 mil esperados para a região. Entre os contribuintes de Caxias do Sul, foram 156.386 declarações finalizadas até a noite desta sexta-feira (23), 90% do total.