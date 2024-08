Com impacto da chuva de setembro e novembro de 2023, safra da maçã na Serra registra quebra de 27% 

Responsável por 98% da produção de maçã no Rio Grande do Sul, a região da Serra ainda sofre as consequências com os impactos dos altos volumes de chuva entre setembro e novembro do ano passado. Em Caxias do Sul, a variação entre a safra 2022/2023 e 2023/2024 foi de -40,37%, de acordo com dados da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã (Agapomi). Os dados ainda revelam que, na safra atual, foram colhidos cerca de 366 mil toneladas do fruto, contra 501 mil toneladas na colheita anterior. O número representa uma quebra de 27% na produção.