Hábito comum do gaúcho no inverno, comer bergamotas sob o sol — o famoso "lagartear" — ficará prejudicado neste ano. É que a fruta cítrica foi fortemente impactada pelo excesso de chuva registrado em maio no Estado. O resultado é uma perda estimada em pelo menos 50% da safra prevista para a Serra. O levantamento é do escritório da Emater Regional, localizado em Caxias do Sul, que atende a 50 municípios da região.