Pela sexta vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic, a taxa básica de juros da economia. Apesar da decisão já esperada, com corte de 0,5 ponto percentual e a taxa caindo de 11,25% para 10,75%, especialistas na Serra avaliam que os efeitos desta redução serão sentidos com o tempo. Para a indústria de Caxias do Sul, por exemplo, o momento ainda é de analisar o mercado, uma vez que a expectativa é de que novas quedas ocorram neste ano.