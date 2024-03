A economia de Caxias do Sul cresceu 8,1% no acumulado de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, conforme números divulgados pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, nesta terça-feira (19). Na comparação entre dezembro e o primeiro mês deste ano, a variação geral do desempenho econômico caxiense apontou para praticamente uma estabilidade, com leve queda de 0,2%.



O destaque para o anúncio feito pela entidade foram para os dados que abriram 2024. Implementos, autopeças e reposição, segundo os dados da CIC, fizeram com que a atuação industrial atingisse o saldo positivo de 7,5%. Já o setor de serviços, com uma retração de 12,5%, foi o segmento que mais sofreu no recorte. O comércio, por sua vez, teve um movimento negativo de 3,1%.