Quando se fala em geração de emprego e renda, o papel de protagonismo no Rio Grande do Sul segue com as micro e pequenas empresas. Embora o Estado esteja repleto de potências em vários setores, ainda são os negócios menores que representam o grosso do mercado de trabalho. Conforme dados do Data Sebrae, em 2023, os empreendimentos no RS com até 49 funcionários geraram 50.869 postos. Mesmo com queda em relação ao ano anterior, quando o saldo positivo entre demissões e contratações foi de 79.710, o resultado foi melhor do que o acompanhado nas médias e grandes, que apresentaram uma balança negativa de 6.880 no cálculo de entradas e saídas no período.