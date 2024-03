O mercado formal de trabalho de Caxias do Sul começou 2024 no azul. É o que indicam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo governo federal nesta sexta-feira (15). Em janeiro, o número de contratações (8.409 ) superou o de demissões (6.674), o que resultou em um saldo positivo de 1.735 carteiras assinadas. A indústria foi o setor que se destacou, com geração de 784 vagas, seguida pela agropecuária (695) e serviços (195). Nenhum setor teve desempenho negativo no período.