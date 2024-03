Pela primeira vez (ao menos na história recente), Caxias do Sul terá programação de Páscoa. A montagem da decoração da Praça Dante Alighieri começou nesta sexta-feira (15), a duas semanas da data comemorativa. A abertura está programada para a próxima sexta (22), com a chegada do coelho da Páscoa. As atividades se estendem até 14 de abril.