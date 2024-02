A economia de Caxias do Sul fechou 2023 com crescimento de 4,6%, sobretudo pelo bom desempenho do setor de serviços, que teve uma alta de 20,9% no acumulado dos 12 meses. Já o comércio ficou praticamente estável, com pequena aumento de 0,6%. Base da economia caxiense, a indústria teve queda de -3,3% no ano passado. Os dados do Desempenho da Economia de 2023 foram divulgados nesta quinta-feira (8) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias (CIC Caxias). Durante a explanação, especialistas da entidade empresarial projetaram um 2024 mais cauteloso e com crescimento menor.