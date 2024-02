Produtores de vinho de Barão, Mariano Moro, Tenente Portela, Carlos Barbosa, Gramado, Canela, Antônio Prado, Ipiranga do Sul, Barão de Cotegipe, Caseiros, São Valentim e Vista Alegre do Prata estão em Caxias do Sul desde terça-feira (6) para uma qualificação. Reunidos no Centro de Treinamento de Agricultores de Fazenda Souza, os 20 alunos participam do Curso Vinificação, promovido pela Emater/RS-Ascar.